Пішов з дому та не повернувся: на Харківщині розшукали неповнолітнього

На Харківщині правоохоронці розшукали зниклого неповнолітнього.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

27 червня до ВП № 2 Чугуївського РУП надійшло повідомлення про зникнення неповнолітнього жителя села Левківка. До поліції звернулася бабуся хлопця, яка повідомила, що 14-річний онук пішов із дому та не повернувся. Мобільного телефону при собі дитина не мала.

На розшук дитини був орієнтований особовий склад відділу поліції. Правоохоронці відпрацювали можливі маршрути пересування неповнолітнього та налагодили взаємодію з працівниками залізниці.

У результаті оперативних та злагоджених дій поліцейських і залізничників хлопця розшукали в місті Балаклія.

Жодних протиправних дій щодо нього скоєно не було.

Працівники поліції з бабусею та онуком провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости