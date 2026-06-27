Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:03
Просмотров: 89

Укрзалізниця повідомила про затримку низки приміських поїздів Харківщини

Укрзалізниця повідомила про затримку низки приміських поїздів Харківщини

На Харківщині через безпекову ситуацію затримуються приміські потяги.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

«Регіональний поїзд №853 Харків-Пасажирський – Дніпро-Головний прямує від станції Мерефа на 1 годину 15 хвилин пізніше від графіка», – йдеться у повідомленні.Причина затримки – безпекова зупинка.

«Безпекова ситуація на Харківщині вплинула на рух інших приміських поїздів», – наголошують у компанії.

Поїзд №6322 Мерчик – Харків-Пасажирський +2 години 10 хвилин понад графік.

Поїзд №6915 Харків-Пасажирський – Огульці + 2 години понад графік.

«У регіоні можливі безпекові зупинки інших рейсів. Просимо уважно слухати оголошення на станціях та вокзалах та дбати про свою безпеку», – наголошують залізничники.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 