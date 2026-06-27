Одна автівка протаранила іншу, яка й наїхала на чоловіка: поліція встановлює обставини ДТП на Харківщині

На Харківщині поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій постраждав чоловік.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Автопригода сталася 26 червня близько 15:00 у Берестинському районі.

Попередньо встановлено, що 57-річний водій автомобіля Ford Transit не впорався з керуванням та врізався в припаркований автомобіль Volkswagen, який використовувався під час проведення дорожніх робіт. Від удару транспортний засіб неконтрольовано змістився та наїхав на чоловіка, який перебував перед автомобілем.

За даними поліції, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 48-річний чоловік отримав численні тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.

За фактом події слідчі Берестинського РВП відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости