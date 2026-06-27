Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:00
Просмотров: 75

У Харкові сьогодні трамваї №23, 27 та тролейбус №34 припинять рух раніше

У Харкові сьогодні трамваї №23, 27 та тролейбус №34 припинять рух раніше

Рух трамваїв №23, 27 та тролейбуса №34 сьогодні, 27 червня, завершиться раніше через проведення робіт АТ «Харківобленерго».

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали в Департаменті будівництва та шляхового господарства, скасовуються такі вечірні рейси:

– трамвай №23: о 21:40 від розворотного кола «602 мікрорайон»;– трамвай №27: о 21:20 від розворотного кола «Новожанове» та о 21:56 від розворотного кола «Салтівське»;– тролейбус №34: о 21:43 від розворотного кола «Вул. Нескорених» та о 22:01 від розворотного кола «Східна Салтівка».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 