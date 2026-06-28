Спека ненадовго відступить: синоптики попередили про дощі та грози на Харківщині

У неділю, 28 червня, погода у Харківській області буде теплою, але з опадами – вдень місцями очікують короткочасний дощ та грози. Температуру обіцяють до +29 °C.

Про це повідомили в Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

На Харківщині у неділю прогнозують мінливу хмарність. Вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ, можливі грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становила +13…+18 °C, вдень очікується +24…+29 °C.

У Харкові вночі температура була в межах +14…+16 °C. Вдень у місті повітря прогріється до +25…+27 °C, можливий невеликий короткочасний дощ.

Агентство Телевидения Новости