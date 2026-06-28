На Харківщині після ударів рф пошкоджено шість АЗС: правоохоронці показали наслідки

Протягом доби у Харківській області внаслідок російських ударів пошкоджено шість автозаправних станцій. Під удари потрапили АЗС у Богодухівському, Харківському та Берестинському районах.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними Харківської обласної прокуратури, вночі 28 червня російська армія завдала ударів безпілотниками по двох автозаправних станціях на території Наталинської громади Берестинського району. Для атак окупанти застосували БпЛА типу «Герань-2».

Внаслідок влучань виникли пожежі. На одній з автозаправних станцій пошкоджено п’ять транспортних засобів.

Під час атаки на іншу АЗС поранення дістав 68-річний водій вантажного автомобіля. Два транспортні засоби пошкоджено.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

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