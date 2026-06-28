На Харківщині дитина народилася в автомобілі «швидкої» дорогою до пологового
У Харківській області медики екстреної допомоги прийняли пологи в автомобілі дорогою до пологового будинку. 24 червня у машині «швидкої» народився хлопчик.
Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківської області.
24 червня о 13:40 на лінію 103 надійшов виклик зі Старовірівської громади. У 35-річної жінки розпочалися перейми і вона звернулася по допомогу.
На виклик виїхала бригада №2101. Дорогою до пологового будинку стало зрозуміло, що дитина народиться просто в автомобілі «швидкої».
Пологи пройшли благополучно. Новонароджений хлопчик отримав 8 балів за шкалою Апгар. Зріст дитини – 50 см, вага – 2500 грамів.