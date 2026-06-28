Європа потерпає від спеки: у Франції повідомили про 1000 нових смертей через аномальні температури

Хвиля сильної спеки, яка охопила Європу, призвела до проблем з енергетикою, транспортом і системою охорони здоров’я. У Франції заявили про 1000 додаткових смертей, пов’язаних із високими температурами.

Про це пише Reuters.

Температура в окремих регіонах Європи 28 червня мала сягнути +40 °C. У Німеччині, Італії та Польщі очікували екстремальну спеку, тоді як у частині Франції після високих температур почалися грози.

Французьке агентство громадського здоров’я повідомило, що більшість смертей через спеку стосувалися людей похилого віку. Там попередили, що кількість загиблих може зрости після отримання додаткових даних про випадки у закладах догляду та приватних будинках.

Науковці назвали цю хвилю спеки, яка почалася 20 червня, найгіршою за час спостережень у Європі. Вони зазначили, що такі температури стали значно більш імовірними через зміни клімату.

Через спеку у країнах Європи виникли проблеми з інфраструктурою та енергетикою. У Німеччині скоротили рух потягів на одній із залізничних ліній, а в Лейпцигу зупинили рух трамваїв.

В Угорщині атомна електростанція «Пакш» може знизити виробництво через високу температуру води в Дунаї, який використовують для охолодження. В Італії зниження рівня води у річці По дозволило морській воді просунутися на 18 км углиб території, що створило ризики для сільського господарства.

У Франції сильна спека почала слабшати, однак на північному сході країни зберігалося попередження про небезпечні температури. Грози принесли прохолодніше повітря, але спричинили перебої з електропостачанням – без світла залишилися 63 тисячі домогосподарств.

Агентство Телевидения Новости