Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:10
Просмотров: 73

Наслідки атак на Харків та область: одна людина загинула, 15 постраждали

Наслідки атак на Харків та область: одна людина загинула, 15 постраждали

28 червня, близько 18:35, російські війська завдали удару з РСЗВ «Торнадо-С» по Чугуївському району, де перебували відпочивальники. Внаслідок атаки загинула 54-річна жінка. Поранення дістали шестеро дорослих, 16-річний хлопець та дев’ятирічна дівчинка.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Близько 17:20 FPV-дрон влучив поблизу багатоповерхового житлового будинку у Шевченківському районі Харкова. Пошкоджено три автомобілі та вікна будинку. Без постраждалих.

О 15:30 російська авіація завдала удару керованою авіабомбою по селу Кирилівка Чугуївського району. Поранення дістав 30-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували.

Також удень російський безпілотник БМ-35 «Італмас» влучив у дах автозаправної станції у Шевченківському районі Харкова. Поранення дістав 60-річний працівник.

Близько 11:50 FPV-дрон поцілив у дах гаража у Шевченківському районі Харкова.

Вранці у Київському районі Харкова зафіксовано влучання FPV-дрона між сьомим та восьмим поверхами багатоквартирного житлового будинку. Жінка зазнала гострої реакції на стрес.

О 6:35 безпілотник «Молнія» атакував житловий сектор у селі Губарівка Богодухівського району. Поранення дістала 78-річна жінка. Ще троє людей зазнали гострої реакції на стрес.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 