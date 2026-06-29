Троє загиблих та 25 постраждалих: поліція фіксує наслідки обстрілів Харківщини

Минулої доби війська рф атакували місто Харків і населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Проти мирного населення окупанти застосували керовану авіацію, РСЗВ та безпілотні літальні апарати різних видів, повідомляє ГУНП в Харківській області.

Через обстріли міста Харків пошкоджено приватний будинок, скління вікон багатоповерхового будинку, гараж, АЗС, автомобілі. Постраждав 60-річний чоловік. Гостру реакцію на стрес дістала 59-річна жінка.

У місті Валки Богодухівського району безпілотниками пошкоджено АЗС та вантажні автомобілі. Загинув 45-річний чоловік, 55 та 35-річні чоловіки постраждали.

У місті Ізюм військові рф вдарили керованою авіабомбою по гаражному кооперативі. Пошкоджені вікна приватних будинків, повністю знищено 10 гаражних приміщень та 15 пошкоджено.

У Дергачівській громаді пошкоджені будинки та АЗС.

У селищі Коротич безпілотниками пошкоджено склади та сільськогосподарську техніку. Також пошкоджень зазнала поруч розташована АЗС. 68-річний чоловік травмований.

У селищі Травневе внаслідок влучання БпЛА відбулася пожежа на АЗС. Постраждав чоловік.

Внаслідок російського обстрілу БпЛА у селі Губарівка Богодухівського району отримала поранення жінка 78 років та ще 4 людини зазнали гострої реакції на стрес. Пошкоджено дах двоповерхового багатоквартирного будинку.Вночі 29 червняу селі Губарівка відбувся повторний обстріл. Сталося влучання БпЛА в гараж поблизу будинку. Постраждали чоловік та жінка, які знаходились на вулиці.

У місті Богодухів зазнали ушкоджень АЗС, складські приміщенняУ селищі Максимівка пошкоджено будинокта паркан.БпЛА росіян атакував селище Золочів. Пошкоджено господарче приміщення. Частково пошкоджено приватне домоволодіння в селі Зрубанка.

На автодорозі Золочів-Клиново-Новоселівка автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет. Автомобіль знищено. Жінка 57 років та чоловік 59років зазнали тілесних ушкоджень.

У селі Старовірівка Куп’янського району знищено приватні будинки. У селі Дорошенкове зруйновані квартири в будинку.

Внаслідок обстрілу у селі Артемівка Чугуївського району пошкоджено дах домоволодіння, господарча споруда та скління вікон.

У селищі Старий Салтів через удар БпЛА пошкоджено будинки. Загинув поліцейський офіцер громади, зазнала травм інспектор з ювенальної превенції, які поїхали на евакуацію цивільного населення в село Кирилівка. Отримали поранення четверо цивільних громадян. Їх доставили до лікарні.

Відбулося влучання РСЗВ по берегу річки Сіверський Донец. Загинула 55-річна жінка. Тілесні ушкодження отримали семеро людей, серед яких 16-річний хлопець та 9-річна дівчина. Пошкоджено автомобілі.

Агентство Телевидения Новости