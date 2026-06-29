У вівторок частині Холодногірського району Харкова відключать газ

Через роботи на газових мережах у Холодногірському районі міста частково відключать газопостачання.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

«30 червня 2026 року будуть проведені роботи на системі газопостачання в Холодногірському районі Харкова», – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

вул.Полтавський Шлях буд. 190/3, 190/4, 190, 190/5, 190/9, 190/6, 190/2 вул.Олександра Лавренка буд. 2/1, 2, 3-А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13

Газовики просять споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», – зазначають у компанії.

Агентство Телевидения Новости