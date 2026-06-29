Вранці FPV-дрон росіян вдарив по цивільній автівці на Харківщині: загинуло двоє людей

Дрон окупантів атакував авто біля Борової на Харківщині: двоє загиблих.

Про це повідомляє Борівська селищна рада.

«Сьогодні, 29 червня 2026 року, близько 7:20 ранку російський FPV-дрон на оптоволокні атакував цивільний автомобіль на автодорозі між селищем Борова та селом Гороховатка», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок цієї цинічної атаки загинули двоє мирних жителів села Гороховатка — батько і син.

«Закликаємо всіх мешканців, які досі залишаються на території громади, не зволікати з евакуацією», – наголошують у селищній раді.

Агентство Телевидения Новости