За позовом прокуратури Харківській громаді повернуто земельну ділянку

За позовом Харківської обласної прокуратури суд визнав недійсним договір оренди та зобов’язав повернути територіальній громаді земельну ділянку площею понад 0,4 га на проїзді Комунальному в Харкові.

Вартість землі становить близько 26 млн гривень, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що у липні 2021 року земельну ділянку було передано ТОВ в оренду для будівництва житлового будинку з торгово-розважальними та ринковими об’єктами з порушенням вимог земельного законодавства. Всупереч вимогам Земельного кодексу України та Закону України «Про оренду землі» земельні торги не проводилися.

Право власності товариства на цей об’єкт ґрунтувалося на акті приймання-передачі майна до статутного капіталу від лютого 2019 року. До цього будівлю у травні 2018 року придбала фізична особа у Харківської міської ради.

Водночас супутникові знімки підтвердили, що ще у 2012–2014 роках будівля зазнала значних пошкоджень, а станом на 2019 рік фактично була зруйнована: обвалився дах, залишилися лише окремі фрагменти стін.

Таким чином, земельну ділянку було отримано не для обслуговування нерухомого майна, а з метою обходу передбаченої законом конкурентної процедури її передачі.

Суд погодився з доводами прокуратури та задовольнив позов у повному обсязі.

Агентство Телевидения Новости