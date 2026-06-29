Через аномальну спеку енергосистема працює з підвищеним навантаженням

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання.

Про це повідомляє Укренерго.

«Сьогодні, 29 червня, станом на 09:30, воно було на 7,4%, вищим, ніж у цей же час попередньо робочого дня – у п’ятницю. Причина змін – встановлення спекотної погоди на всій території України, що зумовлює масове використання кондиціонерів споживачами», – йдеться у повідомленні.

Енергетики наполягають, що активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

«Споживайте електроенергію максимально ощадливо у період з 16:00 до 23:00», – наголошують у компанії.

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що через аномальну спеку в Україні різко зросло споживання електроенергії, що створює додаткове навантаження на енергосистему. На цьому тлі українцям радять завчасно зарядити павербанки та інші гаджети.

Агентство Телевидения Новости