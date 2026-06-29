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Енергетики попередили жителів Харківщини про можливі обмеження світла на тлі спеки

Енергетики попередили жителів Харківщини про можливі обмеження світла на тлі спеки

У Харкові та області можуть застосовувати графіки обмеження електропостачання через зростання навантаження на енергосистему на тлі підвищення температури. Наразі такі графіки в регіоні не застосовуються.

Про це «Новинам АТН» повідомив речник Харківобленерго Володимир Скічко.

Харківські енергетики не виключають запровадження графіків відключень світла.

“Усі ж користуються кондиціонерами, також навантаження на холодильники. Споживачі мають бути готовими до графіків обмеження електропостачання. Наразі вони не застосовуються ні в Харкові, ні в Харківській області”, — сказав Скічко.

Графіки вводяться за командою диспетчерів «Укренерго». На це впливають:

температура в окремих регіонах;локальний дефіцит енергетичних потужностей;стан обладнання після російських ударів;виробництво електроенергії сонячними станціями.

У Харківобленерго закликають переносити споживання електроенергії на період із 10:00 до 16:00, коли найефективніше працює сонячна генерація. Також варто обмежувати споживання ввечері.

Енергетики кажуть, що цього тижня варто готуватися до різних сценаріїв, адже синоптики прогнозують температуру до +35 °C.

Агентство Телевидения Новости

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