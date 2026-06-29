Ракетний удар по підприємству у Дніпрі: загинули п’ятеро людей, десятки поранених

У Дніпрі внаслідок російського ракетного удару 29 червня загинули п’ятеро людей, ще десятки дістали поранення. Серед постраждалих є люди у важкому стані.

Про це повідомили в ДСНС України.

За даними рятувальників, поранень зазнали 29 людей. Внаслідок удару пошкоджене приватне підприємство.

На місці працювали рятувальники, медики та всі екстрені служби міста.

За даними Дніпропетровської ОВА, четверо поранених перебувають у важкому стані.

У постраждалих – черепно-мозкові травми, осколкові ураження, переломи та акубаротравми.

Агентство Телевидения Новости