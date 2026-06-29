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Бригада «Хартія» отримала десять бомберів «Вампір»

Бригада «Хартія» отримала десять бомберів «Вампір»

Військовослужбовці 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Хартія» отримали десять ударних безпілотних авіаційних комплексів «Вампір».

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Техніку передали військовослужбовцям 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Хартія», які виконують завдання із захисту Харківщини.

«Вампіри» – це безпілотні комплекси українського виробництва, оснащені тепловізійними камерами та системами скидання боєприпасів.

Такі комплекси використовують для ураження живої сили, техніки та логістики противника вдень і вночі.

Агентство Телевидения Новости

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