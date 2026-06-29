Харківські нацгвардійці знищили схованки російських військових на Південно-Слобожанському напрямку
Оператори БпЛА 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф» показали результати бойової роботи на Південно-Слобожанському напрямку. Військові знищують схованки російських військових, які заходять у сіру зону малими групами.
Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».
Тактика російських військ полягає у заході малими групами в сіру зону та накопиченні для подальших штурмових дій. Через це оператори БпЛА стежать за ділянками з рослинністю, де можуть перебувати окупанти.
Після виявлення цілей ударні дрони працюють за визначеними координатами та уражають схованки російських військових.
«Рахуємо разом: один, два, три, чотири…скінчилися. Результат закономірний – «Скіфи» планомірно утилізують ворога», – йдеться в повідомленні.