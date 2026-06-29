Під Харковом поблизу двох населених пунктів спалахнули пожежі після обстрілів

29 червня на території Малоданилівської громади зафіксували два влучання за межами населених пунктів. У результаті виникли загоряння в екосистемах поблизу селища Мала Данилівка та села Лісне.

Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

Постраждалих внаслідок обстрілів немає.

На місці влучань працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують наслідки ударів.

«Закликаю мешканців громади оглянути території навколо своїх домоволодінь, провести санітарне обрізання та видалення сухих кущів і чагарників, регулярно обкошувати присадибні ділянки, особливо якщо вони межують із покинутими полями, лісосмугами чи лісовими масивами», – написав Гололобов.

Агентство Телевидения Новости