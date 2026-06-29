Понад 22 млн грн поза деклараціями: на Харківщині підозри отримали двоє депутатів

Двоє депутатів міських рад Харківської області під час подання щорічних декларацій за 2024 рік не відобразили відомості про належні їм активи та фінансові зобов’язання на мільйони гривень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, депутат Харківської міської ради VIII скликання не задекларував майже 1,7 млн грн, які надав у позику знайомій. Крім того, він приховав інформацію про внесення 2 млн грн до статутних капіталів підконтрольних товариств.

Інший фігурант – депутат Златопільської міської ради Харківської області VIII скликання. У декларації він не зазначив належні йому корпоративні права на підприємство вартістю 12 млн грн, будучи його одноосібним засновником та учасником. Також посадовець не відобразив внески до статутного капіталу цього товариства на понад 6,6 млн гривень.

Загалом підозрювані на двох не задекларували активи та фінансові зобов’язання на суму понад 22,3 млн гривень.

Дії депутатів кваліфіковано за ч.ч. 1, 2 ст. 366-2 КК України. Фігурантам повідомили про підозру.

Агентство Телевидения Новости