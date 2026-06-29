FPV, «Молнії», «Італмаси» і «Торнадо-С»: за тиждень рф атакувала Харків 18 разів

Протягом семи днів у Харкові зафіксували 18 російських атак по семи районах міста. Внаслідок обстрілів поранення дістали п’ятеро містян, загиблих немає.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Під ударами опинилися Шевченківський, Київський, Салтівський, Немишлянський, Холодногірський, Основ’янський та Індустріальний райони Харкова.

Окупанти застосовували різне озброєння: FPV-дрони, зокрема без бойової частини, безпілотники «Молнія» та «Італмас», реактивні «шахеди», а також РСЗВ «Торнадо-С».

Загиблих унаслідок атак немає. Поранення дістали п’ятеро містян.

Пошкоджень зазнали багатоповерхівки, приватні будинки, гаражі, автомобілі, об’єкти малого та середнього бізнесу.

«Окремо звертаю увагу на прильоти по автозаправних станціях. Наприкінці тижня ми мали одразу кілька таких епізодів. Подібні випадки ми вже бачили у травні. Тепер агресор знову застосовує цю небезпечну практику як проти Харкова, так, до речі, і проти інших прифронтових міст та громад», – йдеться в повідомленні.

Протягом тижня в Харкові 63 рази оголошували повітряну тривогу. Сумарно небезпека тривала 97 годин.

Агентство Телевидения Новости