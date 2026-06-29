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Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Харкову зросла до п’яти, одна людина загинула (оновлено)
Унаслідок удару КАБ по Холодногірському району Харкова 29 червня загинула людина. П’ятеро цивільних зазнали поранень.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«На дану хвилину є підтверджена інформація про одну загиблу людину та пʼятьох поранених, серед них є важкі», – йдеться в повідомленні.
Пошкоджено трамвай та понад 15 автівок.
Зафіксовані також пошкодження електромережі, будівлі підприємства та прилеглих до місця влучання будинків.
Оновлено о 16:22. «Зафіксовано ще одне влучання по Холодногірському району – на щастя, КАБ не здетонував. На місці працюють вибухотехніки», – написав Терехов.