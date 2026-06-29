Путін заявив про «оточення» українських військ біля Старого Оскола: у ЗСУ прокоментували

Угруповання Об’єднаних сил ЗСУ прокоментувало заяву російського диктатора путіна про нібито оточення українських військ у районі Старого Оскола Бєлгородської області РФ. У ЗСУ зазначили, що російський президент, ймовірно, переплутав російське місто з річкою Оскіл у Харківській області поблизу Куп’янська.

Про це пише видання «Гордон».

Путін в інтерв’ю журналісту «Вестей» Павлу Зарубіну, яке оприлюднили 28 червня, заявив, що російським військам нібито залишилося близько 2 км до повного оточення українських підрозділів біля міста.

«На лівому березі річки Старий Оскіл нами практично заблоковано різнорідне угруповання противника чисельністю близько 5 тис. осіб. Воно притиснуте до річки», – сказав путін.

Також він заявив, що російським військам нібито залишилося від 2,5 до 5 км до Куп’янська.

В угрупованні Об’єднаних сил ЗСУ вказали, що путін, імовірно, мав на увазі річку Оскіл у Харківській області, а не місто Старий Оскіл у Бєлгородській області.

«На превеликий жаль, станом на зараз ми лише працюємо над просуванням до цього міста, яке, як відомо, розташовано на північному сході Бєлгородської області рф. Утім, переконані, що очільнику рф боєздатність його військ відома краще, ніж нам, тож пропонуємо вважати бої за Старий Оскіл анонсом з його боку», – йдеться у повідомленні угрупування.

Агентство Телевидения Новости