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Правоохоронці показали наслідки удару КАБ по Холодногірському району Харкова (відео)

Правоохоронці показали наслідки удару КАБ по Холодногірському району Харкова (відео)

29 червня росіяни завдали авіаудару КАБами по Холодногірському району Харкова. Внаслідок одного з влучань загинула жінка. Друга керована авіабомба впала у тому ж районі, але не здетонувала.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За даними Харківської обласної прокуратури, внаслідок авіаудару постраждали 12 людей.

Як уточнили в Харківській ОВА, у лікарні у вкрай важкому стані перебуває 23-річна жінка. Ще четверо людей госпіталізовані, їхній стан неважкий.

На місці удару працюють усі профільні служби: ДСНС, поліція, енергетики, комунальники.

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, загиблій внаслідок авіаудару було 23 роки.

Пошкоджено трамвай та понад 15 автівок, електромережі, будівля підприємства та прилеглі до місця влучання будинки.


Агентство Телевидения Новости

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