У Харкові ліквідовують наслідки удару КАБ у Холодногірському районі: фото з місця

29 червня у Харкові внаслідок влучання російської авіабомби загинула людина. Ще 12 цивільних постраждали.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Через влучання пошкоджено будівлі цивільного підприємства, трамвай і колія, а також легковий автомобіль.

На місці події, крім рятувальників, працювали співробітники Національної поліції, медики, волонтери та комунальні служби.

Агентство Телевидения Новости