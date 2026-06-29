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У Харкові ліквідовують наслідки удару КАБ у Холодногірському районі: фото з місця
29 червня у Харкові внаслідок влучання російської авіабомби загинула людина. Ще 12 цивільних постраждали.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Через влучання пошкоджено будівлі цивільного підприємства, трамвай і колія, а також легковий автомобіль.
На місці події, крім рятувальників, працювали співробітники Національної поліції, медики, волонтери та комунальні служби.