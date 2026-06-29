Загинула 23-річна дівчина, 12 людей постраждали: наслідки удару КАБ по Харкову

29 червня росіяни завдали удару КАБ по Холодногірському району Харкова. Загинула 23-річна жінка. Ще 12 людей постраждали, частина з них дістала вибухові та осколкові поранення.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області та Харківській обласній прокуратурі.

Один з авіаційних боєприпасів влучив у проїжджу частину поблизу нежитлової будівлі. Внаслідок обстрілу восьмеро людей дістали вибухові та осколкові поранення, ще у чотирьох зафіксували гостру реакцію на стрес. Серед постраждалих – молода дівчина, яка зазнала вибухового поранення та опіків близько 90 % поверхні тіла.

Пошкоджено трамвай, авто, контактну мережу електротранспорту, нежитлові будівлі.

Другий авіаційний боєприпас влучив на територію приватного домоволодіння та не здетонував. Внаслідок удару постраждали дві жінки.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости