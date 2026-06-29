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На Харківщині 30 червня відключатимуть світло: графік

На Харківщині 30 червня відключатимуть світло: графік

За вказівкою НЕК «Укренерго» у вівторок, 30 червня, з 17:00 до 22:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень. Причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду.

Про це повідомили в Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 19:00 – 22:001.2 19:00 – 20:006.1 18:00 – 19:006.2 17:00 – 19:00

Перелік адрес за чергами – за посиланням.

Для промисловості та бізнесу з 17:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Агентство Телевидения Новости

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