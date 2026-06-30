Дев’ять нових шкільних автобусів отримали заклади освіти Харківщини

Заклади освіти отримали дев’ять автобусів марки «ATAMAN», з яких сім обладнані для перевезення дітей з обмеженою здатністю до пересування.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Транспорт спрямували до Нововодолазької, Валківської, Височанської, Богодухівської, Печенізької, Старосалтівської, Куньєвської та Мереф’янської громад.

«Освіта залишається одним із ключових пріоритетів навіть в умовах Війни за Незалежність України. Робимо все можливе, щоб діти Харківщини мали безпечний доступ до навчання, а громади — необхідний ресурс для організації освітнього процесу. Нові шкільні автобуси допоможуть забезпечити підвіз учнів, зокрема дітей з обмеженою здатністю до пересування. Дякуємо Офісу Президента України, Уряду та Міністерству освіти і науки України за послідовну підтримку нашого регіону», — зазначив Олег Синєгубов.

З початку року Харківська ОВА передала у громади області 33 шкільні автобуси, з яких 31 адаптований для перевезення дітей з обмеженою здатністю до пересування.

До кінця року для закладів освіти Харківщини планується придбати ще 44 шкільні автобуси.

Агентство Телевидения Новости