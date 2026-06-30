У Харкові ціни морозиво та напої за рік зросли на 10-20%

У Харкові проаналізували ціни на морозиво та напої, попит на які традиційно зростає влітку. Порівняно з літнім періодом 2025 року ці товари подорожчали на 10–20%.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За даними Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, морозиво в різних торгівельних мережах коштує в середньому 35-85 грн за упаковку вагою 50-100 г. Ріжок вагою 130-150 г продають за 65-100 грн, а велика упаковка морозива вагою 300-500 г коштує 135-360 грн.

Питна вода коштує від 14 грн за 0,5 л, солодкі газовані напої – від 22 грн за 0,5 л, квас – від 33 грн за 0,5 л. Соки та нектари продають від 55 грн за 1 л.

Порівняно з літнім періодом 2025 року морозиво та напої у Харкові подорожчали на 10-20%.

Агентство Телевидения Новости