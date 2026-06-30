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Загрозу FPV-дронів для Харкова швидко усунути не вдасться: військовий пояснив причину

Загрозу FPV-дронів для Харкова швидко усунути не вдасться: військовий пояснив причину

З початку травня до Харкова долетіли 29 FPV-дронів, хоча росіяни запускали їх сотнями. Більшість безпілотників цього типу вдалося знешкодити засобами РЕБ.

Про це ветеран АТО та військовий Данило Акуленко написав у Telegram.

За словами Акуленка, противник запускав такі дрони по Харкову сотнями. Частина з них змогла пройти українську систему радіоелектронної боротьби, однак переважну більшість вдалося придушити.

Акуленко зазначив, що повністю усунути цю загрозу в короткі терміни не вдасться.

«Противник постійно впроваджує нові технічні рішення, змінює тактику застосування, вивчає ділянки зі слабшим захистом, експериментує з перемиканням частот та іншими способами обходу засобів протидії», – йдеться в повідомленні.

Військовий наголосив, що будь-яка ефективна контрміра потребує часу і Сили оборони над цим працюють.

Агентство Телевидения Новости

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