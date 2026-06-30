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На Харківщині окупанти атакували в районі чотирьох населених пунктів, один бій триває
Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 30 червня. Триває 1588 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.
Від початку доби окупанти 48 разів атакували позиції Сил оборони.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни двічі намагалися прорвати оборону у бік Малої Вовчої та в районі Стариці.
На Куп’янському напрямку російські підрозділи двічі атакували в районах населених пунктів Колісниківка та Борівська Андріївка. Одне боєзіткнення триває.
Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.