Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:38
Просмотров: 73

У Богодухові вже восьмеро постраждалих через удари рф

У Богодухові вже восьмеро постраждалих через удари рф

30 червня, близько 12:05, російські військові атакували безпілотником центральну частину міста Богодухів Харківської області. Постраждали восьмеро людей.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Удар прийшовся у дорожнє покриття. Двоє чоловіків госпіталізовані, ще шестеро людей отримали медичну допомогу амбулаторно.

Також близько 12:10 росіяни завдали ще одного удару безпілотником по місту. Влучання зафіксовано в операторську АЗС. Інформація про постраждалих не надходила.

За попередніми даними, для атак збройні сили рф застосували БпЛА «Молнія».

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 