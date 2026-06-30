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Двоє чоловіків потонули на водоймах Харкова та області за добу
На Харківщині за добу з водойм вилучили тіла двох загиблих чоловіків. Рятувальники працювали у селищі Безлюдівка Харківського району та на Основ’янському озері в Харкові.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
У селищі Безлюдівка Харківського району загинув чоловік 2007 року народження.
Ще один трагічний випадок стався на Основ’янському озері в Харкові. Там загинув чоловік 1961 року народження.
Причини та обставини загибелі встановлюють правоохоронці.
Рятувальники закликали громадян дотримуватися правил безпеки та утримуватися від відвідування водойм, особливо тих, де купання заборонене.