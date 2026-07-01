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Уражено ангари з винищувачами Су-30 у Криму

Уражено ангари з винищувачами Су-30 у Криму

СБУ уразила ангари з російськими винищувачами на військовому аеродромі «Саки» у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє СБУ.

«СБУ завдала успішного удару по військовому аеродрому «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Ціллю операції стала інфраструктура аеродрому, зокрема ангари з винищувачами», – йдеться у повідомленні.

Підтверджено п’ять влучань безпілотників СБУ по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка.

За попередньою інформацією, у двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі.

Зазначається, що орієнтовна вартість кожного такого літака становить від 30 до 50 млн доларів США, залежно від комплектації.

Агентство Телевидения Новости

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