Робив ремонт у будинку та вкрав у власника 7000 доларів та 1200 євро: на Харківщині затримано зловмисника

Поліцейські Балаклійщини встановили особу раніше судимого зловмисника, який обікрав свого роботодавця.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

До поліції звернувся 75-річний чоловік із заявою про зникнення з будинку грошових коштів в іноземній валюті – 7000 доларів та 1200 євро.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку встановили чоловіка, причетного до вчинення крадіжки. Ним виявився 43-річний раніше судимий за аналогічні злочини місцевий житель. У ході проведення слідчих дій поліцейські вилучили у фігуранта майже всі викрадені грошові кошти.

Як з’ясували поліцейські, чоловік перебував у житловому будинку на законних підставах та проводив ремонтні роботи за попередньою домовленістю з власником. Скориставшись відсутністю уваги, він викрав грошові кошти, які виявив під час виконання домовлених робіт.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 185 КК України.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Агентство Телевидения Новости