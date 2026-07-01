На Харківщині посилили покарання рецидивісту, який зґвалтував подругу своєї доньки

Прокурори в усіх інстанціях довели обґрунтованість покарання для 53-річного рецидивіста. Відбувши 8-річний термін у виправній колонії за злочин проти статевої свободи, на шлях виправлення він не став і вже за 5 днів після виходу на волю вчинив нове зґвалтування.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Доведено, що у жовтні 2024 року в місті Берестин Харківської області чоловік зґвалтував 18-річну дівчину, яка була в гостях у його доньки. Він розбудив потерпілу, направив на неї ніж і почав погрожувати вбивством. Крім того, завдав їй тілесних ушкоджень. Залякавши дівчину, нападник вчинив стосовно неї насильницькі дії сексуального характеру.

Першою про це дізналася бабуся потерпілої. Жінка негайно зателефонувала до поліції та повідомила про скоєне щодо її онуки.

Зловмисник, розуміючи, що на нього чекає новий термін, того ж дня виїхав з міста. Перебуваючи під обов’язковим адміністративним наглядом, він проігнорував встановлені судом обмеження та приховував від поліції своє подальше місцеперебування. Правоохоронці неодноразово приходили з перевірками за його адресою, але будинок був порожнім.

Наприкінці січня 2025 року чоловіка затримано та взято під варту. У судовому засіданні обвинувачений визнав вину у повному обсязі та щиро розкаявся.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Берестинської окружної прокуратури Харківської області його визнано винним за фактами зґвалтування, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 152 КК України), та порушення правил адміністративного нагляду (ст. 395 КК України). Його засуджено до 6 років позбавлення волі.

Прокурори Харківської обласної прокуратури не погодилися з призначеним покаранням через його м’якість і оскаржили судове рішення.

Харківський апеляційний суд, розглядаючи справу вперше, задовольнив вимоги лише частково та збільшив строк позбавлення волі до 7 років. Прокуратура подала касаційну скаргу, у якій наполягала, що покарання не відповідає ступеню тяжкості злочину та особі засудженого.

Верховний Суд погодився з доводами прокурорів — скасував рішення апеляційної інстанції і направив справу на новий апеляційний розгляд.

18 червня 2026 року Харківський апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора: раніше ухвалений вирок скасовано та постановлено новий. Остаточно призначене покарання — 9 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости