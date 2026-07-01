Внаслідок обстрілів Харківщини за добу постраждало 14 людей
Упродовж доби під вогнем росіян перебували населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Куп’янського районів.
Проти цивільного населення війська рф застосували ракети, керовану авіацію та безпілотники різних типів, повідомляє ГУНП в Харківській області. У селі Мосьпанове Чугуївського району пошкоджено нежитловий будинок.
Внаслідок влучання БпЛА у селі Бакшеївка зруйновано приватний будинок. Виникла пожежа.У селищі Старий Салтів пошкоджено автомобіль. У Дергачівській громаді від ударів окупантів пошкоджено АЗС, магазини, приватні будинки, автомобілі. У селі Вільшани постраждали чоловік та жінка.У селі Руська Лозова зазнав поранень чоловік. У Куп’янському районі безпілотник влучив приватний будинок. У селі Івано-Шийчине Богодухівський район пошкоджено житлові будинки та гаражі.
У селищі Максимівка внаслідок обстрілу БпЛА пошкоджено АЗС та автомобілі. Постраждали троє людей.
Ударом БпЛА у місті Богодухів пошкоджено адміністративну будівлю, багатоквартирні житлові будинки, магазини, автомобілі. Постраждали восьмеро людей.По селу Писарівка Золочівської громади окупанти вдарили БпЛА. Пошкоджені приватні домоволодіння.