Воювали у складі армії рф та пограбували цивільного: повідомлено про підозру двом уродженцям Луганська

Прокурори встановили двох зрадників — уродженців Луганська, які перейшли на бік держави-агресора і знущалися над мирним населенням під час захоплення Чугуївського району.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Йдеться про військовослужбовців 4 стрілецького батальйону 202 окремого стрілецького полку 2 армійського корпусу 8 загальновійськової армії південного військового округу збройних сил рф — 32-річного командира взводу та 46-річного старшого стрілка.

Свідомо ставши частиною російської армії, зрадники брали безпосередню участь у захопленні та блокуванні населених пунктів Харківщини. Перебуваючи у селищі Дослідне Чугуївського району, вони виконували завдання щодо придушення супротиву і контролю над цивільним населенням.

Так, на початку березня 2022 року спільники прибули на територію місцевого підприємства. Чоловік, який орендував приміщення у цій установі і займався ремонтом сільськогосподарської техніки, прийшов туди по справах. Помітивши його, зрадники підійшли та почали погрожувати зброєю. Вони змусили чоловіка дістати весь вміст кишень, а коли побачили ключі від автомобіля, наказали негайно їх віддати.

Зрозумівши, що власник вагається і не має наміру виконувати вимогу, його вдарили прикладом автомата у грудну клітину. Побоюючись за власне життя, чоловік був змушений віддати ключі від свого «Volkswagen T-5». Після цього загарбники сіли в авто, завели двигун і втекли на викраденому мінівені.

Унаслідок грабежу потерпілому було завдано матеріальних збитків на суму понад 180 тис. гривень.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури російським військовим заочно повідомлено про підозру за фактами державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України) та жорстокого поводження з цивільним населенням, іншого порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 438 КК України).

Вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.

Агентство Телевидения Новости