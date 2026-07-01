Дві громади громади Харківщини повернули до переліку територій можливих бойових дій

Пісочинську територіальну громаду Харківської області знову віднесли до територій можливих бойових дій. Раніше до цього переліку також повернули Лозівську громаду, що дозволяє відновити державну підтримку для жителів, ВПО, місцевих підприємств та установ.

Про це повідомляє Ґвара Медіа.

Пісочинській територіальній громаді повернули статус території можливих бойових дій. Зміни до Переліку внесло Міністерство розвитку громад та територій України.

Також 24 червня до переліку територій можливих бойових дій повернули Лозівську громаду Харківської області.

Повернення до територій можливих бойових дій дозволяє знову відновити державну підтримку для жителів громади, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, а також підтримати місцеві підприємства та установи.

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