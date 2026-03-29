Дитяча лікарня у Харкові отримала мобільну станцію очищення води

В обласній дитячій клінічній лікарні Харкова встановили мобільну водоочисну станцію. Обладнання має забезпечити заклад питною водою у разі перебоїв із водопостачанням.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Обладнання встановили в межах реалізації проєкту ReH2O за підтримки американської організації Renew Democracy Initiative, благодійного фонду «Відбудуємо нашу Україну» та Canada-Ukraine Foundation.

«Враховуючи те, що рф системно завдає ударів по об’єктах критичної інфраструктури, зокрема водопостачанню, принципово важливо забезпечити безперебійну роботу медичних закладів. Обласна дитяча клінічна лікарня вже має резервні джерела живлення, власну свердловину та альтернативні системи. Встановлення цієї станції дозволяє повністю закрити потребу у питній воді», — зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Найближчим часом аналогічне обладнання планують встановити у Лозівському районі. Загалом у межах ініціативи у 10 регіонах України вже встановили 21 мобільну водоочисну станцію.

