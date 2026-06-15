Здоров'я
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:23
Просмотров: 81

Допомога при гострому стресі: поради військового психолога (ВІДЕО)

Допомога при гострому стресі: поради військового психолога (ВІДЕО)

В екстремальних умовах, які трапляються під час служби в зоні бойових дій, людський організм може повести себе по різному.

Інколи в результаті настає так званий гострий період травми – це реакція психіки військовослужбовця на гостру стресову подію, яка виникає раптово і є обмеженою у часі.

Як наслідок – можуть бути шок, страх, тривога, емоційне заціпеніння, порушення сну, тощо. В такому випадку військовослужбовців ні в якому разі не можна засуджувати, потрібно пояснити, що така реакція є цілком нормальною для ситуації в якій він опинився.

Також необхідно допомогти побратиму відновити контроль над власними діями. Наприклад, використовуючи дуже просту і ефективну техніку – «Так-питання». Це коли ви ставите йому запитання, відповідь на яке є точно схвальною. Детальніше про цю важливу тему – в розповіді психолога бригади «Гарт» Олексія.

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Козулі та лисиця потрапили в об’єктиви прикордонних камер (ВІДЕО)
Сегодня 10:16    63
росія продовжує перетворювати заклади вищої освіти на інструмент вербування студентів для участі у війні проти України
Сегодня 10:05    65
Нові броньовані машини для України із США
Сегодня 09:32    76
Нема такого злочину, який би не скоїли ментальні нащадки нацистів - рашисти
Сегодня 09:10    92
Харківщина 15 червня
Сегодня 09:02    116
Кібергігієна для всієї родини: як захистити картки дітей та дорослих від інтернет-шахраїв
Сегодня 08:59    89
Фінансовий колапс регіонів: москва знову рятує суб'єктів федерації від власних боргів
Сегодня 08:45    111
У Калуші розслідують крадіжку 227 тисяч гривень у спадкоємиці померлого військового
Сегодня 08:30    94
Україна вимагає від ЮНЕСКО "негайної та адекватної відповіді" на російський удар
Сегодня 08:26    107
“Еб..ло набить — и тащите сюда” — секрети російської мотивації на Краматорському напрямку
Сегодня 08:23    113
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 