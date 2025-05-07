Епідеміологи попередили про підвищення ризику спалаху сибірки на Харківщині: що відомо

Бойові дії на Харківщині створюють загрозу руйнування худобомогильників, де можуть зберігатися збудники сибірки. Пошкодження ґрунту під час обстрілів підвищує ризик зараження людей.

Про це повідомляє Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

У Харківській області, в тому числі та на територіях, де велись активні бойові дії, розташовано понад 100 сибіркових худобомогильників та понад 500 населених пунктів, де реєструвались випадки сибірки в попередні роки.

«У зв’язку з бойовими діями є загроза руйнування худобомогильників, які є природним сховищем збудників особливо небезпечної інфекції – сибірки. Переміщення ґрунту під час обстрілів підвищує ризик інфікування людей», – йдеться в повідомленні.

Сибірка – гостре зоонозне інфекційне захворювання, що вражає всі види сільськогосподарських, домашніх і диких тварин, людей. Збудник належить до числа мікробів, які для свого довготривалого виживання утворюють спорову форму. Спори зберігають свою патогенність (здатність викликати захворювання) у воді декілька років, у ґрунті та при заморожуванні – декілька десятиліть, навіть століття.

Основні шляхи зараження людей збудником сибірки:

контакт із ґрунтом, зараженим спорами сибірки, при проведенні агротехнічних, гідромеліоративних та інших земельних робіт;порушення правил особистої гігієни при догляді за хворими тваринами, забій тварин без ветеринарного огляду;знімання шкури, поховання загиблих тварин без дотримання ветеринарно-санітарних правил;контакт з придбаними м’ясом та м’ясопродуктами, хутром, щетиною тощо без відповідного лабораторного дослідження;при укусах ґедзів та інших комах.

Інкубаційний період (період з моменту зараження і до появи перших клінічних ознак захворювання) складає від 2 до 14 днів. При шкіряній формі захворювання клінічно може проявлятися у вигляді карбункулу (запалення глибоких шарів шкіри, яке починається з появи сверблячої цятки, що нагадує укус комахи, потім стає червоним з зонами некрозу, з набряком підлеглих тканин і збільшенням лімфатичних вузлів). Найчастіше розташовується на пальцях, долонях, передпліччях. Рідше зустрічається септична форма захворювання, яка супроводжується загальним виснаженням організму, тахікардією, головним болем, слабкістю, ломотою в м’язах, попереку, болем у животі, лихоманкою. Інкубаційний період при цій формі може скоротитися до декількох годин. Також можливий розвиток легеневої та кишкової форми, які, за відсутності необхідного лікування, частіше завершуються смертю хворого.

Для лікування сибірської виразки на сучасному етапі ефективні антибактеріальні препарати.

Як захиститися від зараження сибіркою

Не купувати м’ясо та м’ясні продукти на стихійних ринках, де відсутній ветеринарно-санітарний контроль.

Забій сільськогосподарських тварин проводити після ветеринарного огляду.

Щорічно щеплювати худобу проти сибірки.

При проведенні всіх видів робіт з ґрунтом дотримуватися правил техніки безпеки, застосовувати спецодяг, респіратори.

Агентство Телевидения Новости