Харківські медики врятували чоловіка після клінічної смерті

У Харкові медики екстренки повернули до життя чоловіка, у якого сталася клінічна смерть. Медики відновили реанімували пацієнта, після чого госпіталізували.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

12 серпня бригада екстреної медичної допомоги №801 виїхала на виклик до 56-річного харків’янина, у якого сталася клінічна смерть внаслідок тромбоемболії легеневої артерії.

Завдяки своєчасним реанімаційним заходам вдалося відновити серцеву діяльність пацієнта. Чоловіка доставили до лікарні для подальшого лікування.

Агентство Телевидения Новости