Сегодня 16:24
Харківські медики врятували чоловіка після клінічної смерті
У Харкові медики екстренки повернули до життя чоловіка, у якого сталася клінічна смерть. Медики відновили реанімували пацієнта, після чого госпіталізували.
Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
12 серпня бригада екстреної медичної допомоги №801 виїхала на виклик до 56-річного харків’янина, у якого сталася клінічна смерть внаслідок тромбоемболії легеневої артерії.
Завдяки своєчасним реанімаційним заходам вдалося відновити серцеву діяльність пацієнта. Чоловіка доставили до лікарні для подальшого лікування.