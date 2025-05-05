Ілон Маск збирається повернути сліпим зір уже протягом року

Правильний вектор думок... І подалі від Трампа …

Про це він заявив в інтерв'ю Fox

Мільярдер підтвердив, що компанія Neuralink працює над технологією, здатною повернути зір людям із повною втратою зорових функцій.

Про зорову систему під назвою Blindsight вперше повідомили навесні 2024 року. Тоді Маск заявляв, що перші випробування дали позитивний результат: ученим удалося частково відновити зір мавпи.

Blindsight буде імплантовано першій людині протягом найближчих 12 місяців, зазначив Маск.

Суть інновації полягає у прямому підключенні до зорової кори мозку, минаючи пошкоджені очі та нерви.

Маск уточнив, що на стартових етапах візуалізація буде схожа на примітивну комп'ютерну графіку, проте згодом технологія має вийти на надлюдський рівень.

У планах – імплантація 20-30 пацієнтам протягом року. У майбутньому компанія також планує допомогти пацієнтам із пошкодженнями хребта знову отримати можливість ходити.

Джерело: https://www.facebook.com/eptpk

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