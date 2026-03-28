Сегодня 06:23
Масштабні перевірки у медичних закладах вплинуть на якість медичних послуг

Масштабні перевірки у медичних закладах із залученням правоохоронних органів в кінцевому рахунку вплинуть на якість медичних послуг для пацієнтів, попри запевнення посадовців, що пацієнти не постраждають.

Хоча формально відповідальність за порушення лежить на керівниках закладів та лікарях, у разі вилучення техніки та документації робота лікарні зупиняється на тижні. Про це пише у статті "Обшуки в лікарнях: боротьба зі схемами чи із симптомами хворої системи?" Алла Котляр.

Експерти не очікують масових закриттів лікарень, проте як наслідки обшуків ймовірні штрафи та окремі кримінальні провадження.

НСЗУ мала виконувати фінансову функцію, натомість перетворилась в інспекційний орган. Така модель не сприяє покращенню надання медичних послуг, пише авторка.

Фахівці наголошують на тому, що медична система потребує редизайну: чітких правил ведення електронних записів, стандартів лікування та планування мережі медзакладів відповідно до реальних потреб населення. Ці питання має вирішувати МОЗ.

Експерти припускають, що нинішня ситуація може бути як наслідком відсутності системної політики, так і спробою перекласти відповідальність за проблеми на самі медзаклади, і заодно показати — гроші в системі є, їх розкрадають, але ми працюємо.

