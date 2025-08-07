На Харківщині чоловік пережив клінічну смерть після укусу оси

У Харківській області 72-річний чоловік втратив свідомість після укусу оси. У нього зупинилося серце, але бригада екстреної медичної допомоги встигла повернути пацієнта до життя.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Інцидент стався 1 серпня. На номер 103 надійшов виклик про втрату свідомості у літнього чоловіка. На місце події прибули працівники бригади екстреної медичної допомоги.

Як з’ясували медики, пацієнта вкусила оса. Унаслідок цього виник анафілактичний шок, який призвів до клінічної смерті. Команда провела реанімаційні заходи, внаслідок чого вдалося відновити серцеву діяльність та врятувати життя пацієнта.

Чоловіка транспортували до лікарні для подальшого обстеження й лікування.

Агентство Телевидения Новости