На Харківщині скажений кіт покусав дітей

У Люботині на Харківщині агресивний кіт покусав дітей. У кота виявили сказ.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

У Люботині безпритульний кіт 12 грудня 2025 року на території біля будинку напав на двох дітей та завдав їм укусів.

Батько потерпілої дитини почув крики дітей та вибіг на двір, де побачив кота який поводився дуже агресивно.

Того ж дня кота було умертвлено мешканцем сусіднього будинку. Діти доставлені до місцевої лікарні, де перебувають на лікуванні.

Фахівці ветеринарної медицини відібрали патологічний матеріал та направили для дослідження на сказ до Харківської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Згідно зі звітом про результати дослідження патологічного матеріалу в загиблого кота підтверджено захворювання на сказ.

Як розказали фахівці, під час проведення епізоотичного обстеження виявлено, що можливим джерелом сказу є лисиці, які мешкають на околицях міста Люботин, та безпритульні тварини, які мешкають безпосередньо в місті.

Введено карантинні обмеження на частину території міста Люботин з прилеглою болотистою місцевістю. Також затверджено план заходів з метою ліквідації осередку сказу.

