NASA та Google створюють медичного асистента на базі штучного інтелекту

Оскільки космічні польоти людини стають довшими та віддаленішими від Землі, підтримка здоров'я екіпажів стає все складнішою.

Астронавти на Міжнародній космічній станції можуть розраховувати на дзвінки до Х'юстона в режимі реального часу, регулярне доставлення вантажів з ліками та швидкий трансфер додому через шість місяців. Все це може незабаром змінитися, оскільки NASA та її комерційні партнери, такі як SpaceX Ілона Маска, прагнуть проводити довготриваліші місії, які доставлять людей на Місяць і Марс.

Ця неминуча реальність підштовхує NASA до поступового переходу на медичне обслуговування на орбіті до більш «незалежного від Землі». Один з ранніх експериментів – це перевірка концепції медичного асистента на базі штучного інтелекту, який агентство створює разом з Google. Інструмент під назвою Crew Medical Officer Digital Assistant (CMO-DA) розроблений, щоб допомогти астронавтам діагностувати та лікувати симптоми, коли лікар недоступний або зв’язок із Землею зник.

Мультимодальний інструмент, який включає мовлення, текст і зображення, працює в середовищі Vertex AI від Google Cloud.

Проєкт працює за угодою про підписку Google Public Sector з фіксованою ціною, яка включає вартість хмарних сервісів, інфраструктури розробки додатків та навчання моделей, розповів TechCrunch Девід Крулі, інженер з обслуговування клієнтів у бізнес-підрозділі Google Public Sector. NASA володіє вихідним кодом додатка та допомагала налаштовувати моделі. Платформа Google Vertex AI надає доступ до моделей від Google та інших третіх сторін.

Дві організації випробували CMO-DA за трьома сценаріями: травма гомілковостопного суглоба, біль у боці та біль у вусі. Троє лікарів, один з яких був астронавтом, оцінили роботу асистента за початковим обстеженням, збором анамнезу, клінічним обґрунтуванням та лікуванням.

Трійця виявила високий ступінь діагностичної точності, оцінивши оцінку болю в боці та план лікування як правильні з ймовірністю 74%, біль у вусі – 80%, а травму гомілковостопного суглоба – 88%.

Дорожня карта навмисно є поступовою. Вчені NASA заявили у слайд-деку , що планують додавати більше джерел даних, таких як медичні пристрої, та навчати модель бути «ситуативно обізнаною» — тобто налаштованою на специфічні для космічної медицини умови, такі як мікрогравітація.

Крулі не уточнив, чи має намір Google отримати дозвіл регуляторних органів на використання такого типу медичних асистентів у лікарських кабінетах тут, на Землі, але це може бути очевидним наступним кроком, якщо модель буде перевірена на орбіті.

Цей інструмент не лише може покращити здоров’я астронавтів у космосі, «але уроки, отримані з його використання, також можуть бути застосовні в інших сферах охорони здоров’я», – сказав він.

Джерело: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»