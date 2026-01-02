Здоров'я
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:14
Просмотров: 32

Neuralink цьогоріч розпочне масове виробництво мозкових чипів - Маск

Neuralink цьогоріч розпочне масове виробництво мозкових чипів - Маск

Найзаможніша людина світу Ілон Маск заявив, що його компанія Neuralink у 2026 році розпочне масове виробництво мозкових чипів-імплантів.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у соцмережі Х.

«Neuralink розпочне масове виробництво пристроїв нейрокомп’ютерного інтерфейсу і перейде до спрощеної, майже повністю автоматизованої хірургічної процедури у 2026 році», - написав Маск.

Він додав, що нитки-електроди пристрою проходитимуть через тверду мозкову оболонку без необхідності її видалення.

«Це важлива справа», - зазначив Маск.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Neuralink раніше заявила, що люди, яким імплантували мозковий чип компанії, тепер можуть керувати роботизованими руками лише силою думки.

Джерело: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Як довго можна зберігати салати після застілля та які з них псуються найшвидше? Пояснення нутриціологині
Сегодня 11:27    12
США ввели санкції проти китайських компаній і танкерів, пов'язаних з Венесуелою
Сегодня 10:51    67
Опитування: 49% американців не схвалюють підхід Трампа до війни рф проти України
Сегодня 09:29    74
Розкриті технічні характеристики американських розвідувальних дронів MQ‑9B Sea Guardian
Сегодня 09:19    99
Трамп не готовий захищати Україну
Сегодня 08:32    157
Накануне Нового года состоялся ещё один звонок Украины, США и Европы
Сегодня 06:51    108
Найзаможніші люди заробили рекордні $2,2 трильйона за рік: перелік лідерів та невдах
01.01.2026 10:43    136
Год угасающей надежды
01.01.2026 09:24    146
Экономики ЕС и США: сравнение доли от мирового ВВП в 1990 и 2025 гг
01.01.2026 09:04    115
Партнерство США і України розпадається, через дії Пентагону гинули українські солдати, яким Вашингтон заблокував передачу боєприпасів, — NYT
01.01.2026 08:46    128
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 