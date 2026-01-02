Neuralink цьогоріч розпочне масове виробництво мозкових чипів - Маск

Найзаможніша людина світу Ілон Маск заявив, що його компанія Neuralink у 2026 році розпочне масове виробництво мозкових чипів-імплантів.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у соцмережі Х.

«Neuralink розпочне масове виробництво пристроїв нейрокомп’ютерного інтерфейсу і перейде до спрощеної, майже повністю автоматизованої хірургічної процедури у 2026 році», - написав Маск.

Він додав, що нитки-електроди пристрою проходитимуть через тверду мозкову оболонку без необхідності її видалення.

«Це важлива справа», - зазначив Маск.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Neuralink раніше заявила, що люди, яким імплантували мозковий чип компанії, тепер можуть керувати роботизованими руками лише силою думки.

Джерело: ukrinform.ua

