Пораненого у Куп’янську поліцейського прооперували та витягнули осколок з легені
Керівники поліції Харківщини відвідали пораненого поліцейського.
Про це повідомляє поліція Харківської області. Інспектор сектору інформаційної підтримки Куп’янського районного відділу поліції отримав осколкові поранення під час виконання службових обов’язків.
7 лютого близько 10:00 відбувся артобстріл міста Куп’янськ. Того дня тілесних ушкоджень зазнали 48-річна місцева мешканка, а також 24-річний поліцейський.
«Жінка відмовилася від госпіталізації, а Ігоря доставили до медичного закладу та прооперували», – розказали у поліції.
Лікарям вдалося витягнути уламок ворожого боєприпаса з легені правоохоронця.
Керівники главку та відділу поліції навідалися до лікарні, щоб підтримати поліцейського на шляху до одужання та надати допомогу.