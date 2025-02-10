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Пораненого у Куп’янську поліцейського прооперували та витягнули осколок з легені

Пораненого у Куп’янську поліцейського прооперували та витягнули осколок з легені

Керівники поліції Харківщини відвідали пораненого поліцейського.

Про це повідомляє поліція Харківської області. Інспектор сектору інформаційної підтримки Куп’янського районного відділу поліції отримав осколкові поранення під час виконання службових обов’язків.

7 лютого близько 10:00 відбувся артобстріл міста Куп’янськ. Того дня тілесних ушкоджень зазнали 48-річна місцева мешканка, а також 24-річний поліцейський.

«Жінка відмовилася від госпіталізації, а Ігоря доставили до медичного закладу та прооперували», – розказали у поліції.

Лікарям вдалося витягнути уламок ворожого боєприпаса з легені правоохоронця.

Керівники главку та відділу поліції навідалися до лікарні, щоб підтримати поліцейського на шляху до одужання та надати допомогу.

Агентство Телевидения Новости

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